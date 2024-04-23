Места, в которые можно добраться только пешком

Несмотря на то, что большинство стран мира уже опутано сетью асфальтированных дорог, все еще остается горстка нетронутых уголков дикой природы, где еще нет проторенных дорожек, и куда можно добраться только пешком или на велосипеде.
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