ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Путин анонсировал кадровую реформу, Минобороны поразило склады с ракетами под Киевом: главное за сутки

Путин анонсировал кадровую реформу, Минобороны поразило склады с ракетами под Киевом: главное за сутки

Президент России Владимир Путин на форуме в Нижнем Новгороде обозначил ключевые направления развития страны на десятилетия вперед, Минобороны отчиталось о результативных ударах по украинским складам с вооружением, а «Единая Россия» закрепила поддержку пожилых в новой Народной программе.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым