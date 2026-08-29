Путин анонсировал кадровую реформу, Минобороны поразило склады с ракетами под Киевом: главное за сутки

Президент России Владимир Путин на форуме в Нижнем Новгороде обозначил ключевые направления развития страны на десятилетия вперед, Минобороны отчиталось о результативных ударах по украинским складам с вооружением, а «Единая Россия» закрепила поддержку пожилых в новой Народной программе.