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Кевин Дюрэнт набрал 37 очков и обошел Джерри Уэста по очкам за карьеру

Лидер «Бруклина» Кевин Дюрэнт набрал 37 очков в матче с «Ютой» (114:106). Дюрэнт довел карьерный показатель до отметки 25 213 и обошел легенду НБА Джерри Уэста (25 192) по набранным очкам за карьеру.

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