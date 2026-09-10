Девушка 28 раз ударила ножом своего парня, требовавшего секса

РЕН ТВ В Малайзии 19-летняя девушка получила 12 лет тюрьмы после того, как зарезала своего парня, который угрожал ей ножом после отказа заняться сексом.
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