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Спички - не игрушка

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«Они вернутся в «родную гавань»»: Ещё две области готовятся к возвращению домой в Россию

«Они вернутся в «родную гавань»»: Ещё две области готовятся к возвращению домой в Россию

Ситуация на территории соседнего, не совсем дружественного к нам государства, становится все более напряженной, и многие эксперты начинают высказывать предсказания о том, что наша сторона может достичь своих задач и вынудить оппонента заплатить дорогую цену за отказ от дипломатического разрешения ситуации Бывший аналитик ЦРУ, Ларри Джонсон, выразил свою точку зрения на развитие событий.

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