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Медведь растерзал грибника-пенсионера в лесу Иркутской области и ранил другого

Медведь растерзал грибника-пенсионера в лесу Иркутской области и ранил другого

Пенсионер погиб в лесу Житель села Алымовка отправился за грибами, однако домой не вернулся. Родственники вместе с охотниками организовали поиски мужчины.

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