Гражданам предпенсионного возраста помогают найти работу в Иркутской области

В Приангарье меры по трудоустройству граждан предпенсионного возраста приносят ощутимые результаты. С начала 2024 года карьерные консультанты Кадрового центра региона помогли трудоустроить 509 человек, обратившихся в органы занятости за содействием, сообщили в областном правительстве.