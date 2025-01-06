Часовню в честь святителя Николая открыли на Красноармейском направлении

Военные священники группировки войск «Центр» освятили и открыли часовню в честь святителя Николая архиепископа Мирликийского чудотворца для военнослужащих группировки на Красноармейском направлении специальной военной операции.
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