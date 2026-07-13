Черный понедельник в небе: десятки отмен и задержек парализовали аэропорты России

Утро 13 июля стало настоящим испытанием для тысяч авиапассажиров по всей стране. Грозовой фронт над Московским регионом в сочетании с массированной атакой БПЛА привели к масштабному сбою в работе авиаузлов: десятки рейсов отменены, сотни задержаны, самолеты уходят на запасные аэродромы.