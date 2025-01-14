«Кот Шрёдингера» на кремниевом чипе: как квантовые инженеры создали новый вид квантовых вычислений

Представьте себе кота, который одновременно жив и мёртв. Звучит как абсурд, правда? Но именно такой образ лежит в основе одного из самых известных мысленных экспериментов квантовой физики — кота Шрёдингера.
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