Названы самые безопасные для аллергиков округа Москвы

Эксперты компании «Метриум» составили рейтинг округов Москвы с точки зрения аллергенной обстановки. В рамках исследования были рассмотрены площадь и доля зеленых насаждений в каждом округе, видовой состав флоры, а также другие факторы, влияющие на здоровье аллергиков, в том числе наличие промпроизводств и автомобильный трафик.