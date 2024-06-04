Названы самые безопасные для аллергиков округа Москвы

Эксперты компании «Метриум» составили рейтинг округов Москвы с точки зрения аллергенной обстановки. В рамках исследования были рассмотрены площадь и доля зеленых насаждений в каждом округе, видовой состав флоры, а также другие факторы, влияющие на здоровье аллергиков, в том числе наличие промпроизводств и автомобильный трафик.
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