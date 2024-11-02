Посещение бесплатной консультации в стоматологии закончилось для челябинки незапланированным кредитом на 700 тысяч рублей

Челябинцы обвинили стоматологическую клинику в навязывании крупного кредита. Как передает корреспондент РИА «Новый День», побывать на бесплатной консультации в стоматологической клинике 57-летняя жительница Челябинска решила, изучив на сайте организации объявление об акции.