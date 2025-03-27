Пекин начал репрессии в отношении владельца компании, продающего Панамский канал американцам

Руководство Китая не намерено мириться с потерей важнейших портов Панамского канала и начинает полномасштабные репрессии в отношении владельца гонконгской компании, согласившейся на сделку с американской BlackRock.
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