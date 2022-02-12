RT обвинил Украину в нарушении Минских соглашений за отказ контактировать с ДНР/ЛНР напрямую. Но этого в договоренностях нет - «Антифейк»

RT в статье под заголовком «„Ушли в противоположном направлении”: как на Украине „выполняют” Минские соглашения» пишет:«Киев выполнил все обязательства, взятые им на переговорах „нормандской четверки” в Париже в 2019 году по ситуации вокруг Донбасса.