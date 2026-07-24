Студотряды из России и Белоруссии начали работу в больницах Альметьевска

В Альметьевске начал работу Всероссийский студенческий медицинский отряд «АльМедик». Участниками проекта стали 23 студента-медика, в том числе четверо будущих врачей из Белоруссии и участники Российских студенческих отрядов из семи регионов.
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