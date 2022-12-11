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«Разнеси всех, король». Рэшфорд пожелал Мбаппе удачи на ЧМ-2022

«Разнеси всех, король». Рэшфорд пожелал Мбаппе удачи на ЧМ-2022

Маркус Рэшфорд назвал Килиана Мбаппе «королем». Нападающий сборной Англии опубликовал запись в инстаграме после вылета с ЧМ-2022.

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