В сторис Instagram теперь можно добавлять музыку

В российском Instagram появилась возможность добавлять музыку к сторис. Об этом сообщает TJournal. Уточняется, что чтобы добавить музыку, нужно выбрать соответствующий стикер в сторис, найти песню в библиотеке треков и выбрать нужный фрагмент.
В российском Instagram появилась возможность добавлять музыку к сторис. Об этом сообщает TJournal. Уточняется, что чтобы добавить музыку, нужно выбрать соответствующий стикер в сторис, найти песню в библиотеке треков и выбрать нужный фрагмент.
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