Вечерняя Москва

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Иран отверг обвинения в поставках российской армии дронов для применения на Украине

Иран отверг обвинения в поставках российской армии дронов для применения на Украине

Тегеран категорически отвергает утверждения относительно того, что Иран якобы передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине, заявил журналистам в среду, 19 октября, постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

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