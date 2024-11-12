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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Минаур о поражении от Медведева: «Сегодня он был намного агрессивнее, чем в последних матчах. Он чувствовал себя уверенно»

Де Минаур о поражении от Медведева: «Сегодня он был намного агрессивнее, чем в последних матчах. Он чувствовал себя уверенно»

Он уступил россиянину 2:6, 4:6 и остался последним в группе Илие Настасе. – Тяжелый матч, тяжелый результат.

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