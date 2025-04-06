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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Инфантино подтвердил, что приедет на 100-летний юбилей Симоняна, сообщил Колосков: «Красноречивый штрих, говорящий об отношении футбольных людей к ситуации»

Об этом сообщил почетный президент РФС Вячеслав Колосков, посетивший на днях Конгресс УЕФА в Белграде.

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