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В Рязанской области увеличилась площадь пожаров

В Рязанской области увеличилась площадь пожаров

Площадь горящих природных пожаров на территории пяти муниципальных образований в Рязанской области выросла за сутки почти на 1,8 тысячи гектаров — с 17,48 до 19,28 тысячи гектаров, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

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