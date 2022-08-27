В Рязанской области увеличилась площадь пожаров

Площадь горящих природных пожаров на территории пяти муниципальных образований в Рязанской области выросла за сутки почти на 1,8 тысячи гектаров — с 17,48 до 19,28 тысячи гектаров, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.