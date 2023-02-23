Я не могу смотреть на плачущих. Стоит мне увидеть, как чьи-то глаза наполняются слезами, и мои начинают чесаться в ответ, голос ломается, а лицо сморщивается и становится похоже на грецкий орех.
Популярные статьи
- Декстер: Корова-такса. Удивительная порода маленьких коровок и их особенности
- Крадущийся убийца: Его смертоносный яд стал фундаментом для возможного лекарства от рака. Как это работает?
- Диегоаэлур: Маленький котик, совершивший революцию. Дед саблезубых кошек и один из первых млекопитающих, что перешёл на диету ~100% мяса