﻿Два новых бассейна появятся в тульском Мясново и Веневском районе

В Тульской области появятся два новых бассейна. Об этом стало известно вчера, 13 ноября, когда губернатор Дмитрий Миляев подписал ряд соглашений с соцпартнерами по в области адаптивной физической культуры.
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