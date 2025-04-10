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Царьград

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Военкор Коц задал вопрос подписчикам о высказывании президента США Трампа «о целовании в зад»

Военкор Коц задал вопрос подписчикам о высказывании президента США Трампа «о целовании в зад»

В России разгорелись обсуждения вокруг любопытного высказывания президента США Дональда Трампа о его международных партнерах, которые, по его словам, «целуют его в зад».

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