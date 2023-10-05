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Нашествие «Шахедов» на Украину: как бороться с массированными атаками ударных дронов России

Автор фото, Getty Images О статье Автор, Сергей Морфинов Должность, для Украинской службы Би-би-си Россия увеличила количество атак ударными дронами «Шахед» по украинским городам — сентябрь стал рекордным с показателем 503 за месяц.

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