Депутат Бутина: Идут переговоры о выдаче террористов из "Крокуса" для казни в Белоруссии

Суд над террористами могут провести в Белоруссии, поскольку граждане этой страны также погибли в результате нападенияУстроивших теракт в "Крокус Сити Холл" могут отправить для суда в Белоруссию, где нет моратория на смертную казнь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии