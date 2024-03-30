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Депутат Бутина: Идут переговоры о выдаче террористов из "Крокуса" для казни в Белоруссии

Депутат Бутина: Идут переговоры о выдаче террористов из "Крокуса" для казни в Белоруссии

Суд над террористами могут провести в Белоруссии, поскольку граждане этой страны также погибли в результате нападенияУстроивших теракт в "Крокус Сити Холл" могут отправить для суда в Белоруссию, где нет моратория на смертную казнь.

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