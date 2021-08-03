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Тимановская на Олимпиаде в Токио: бег с препятствиями от Лукашенко

Политика Лукашенко в карикатурах Задержание Колесниковой на границе — проблема для Лукашенко? Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, по сообщениям СМИ, порвала свой паспорт, чтобы избежать депортации из страны.

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