Тимановская на Олимпиаде в Токио: бег с препятствиями от Лукашенко

Политика Лукашенко в карикатурах Задержание Колесниковой на границе — проблема для Лукашенко? Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, по сообщениям СМИ, порвала свой паспорт, чтобы избежать депортации из страны.