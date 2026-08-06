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Внешне — копия отца, но выбрал жизнь без аплодисментов: как живет Ян, сын Евгении Добровольской и Ярослава Бойко

Внешне — копия отца, но выбрал жизнь без аплодисментов: как живет Ян, сын Евгении Добровольской и Ярослава Бойко

В январе 2025 года ушла из жизни актриса Евгения Добровольская. В этот момент рядом с ней был сын Ян.

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