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«Динамо» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.  В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер».

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