Конституция позволяет сделать вакцинацию в России обязательной: пояснения юриста

Права человека в России имеют приоритетное значение, но Конституция позволяет ввести обязательную вакцинацию, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.
Права человека в России имеют приоритетное значение, но Конституция позволяет ввести обязательную вакцинацию, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.
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