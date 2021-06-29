Русская весна

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Конституция позволяет сделать вакцинацию в России обязательной: пояснения юриста

Конституция позволяет сделать вакцинацию в России обязательной: пояснения юриста

Права человека в России имеют приоритетное значение, но Конституция позволяет ввести обязательную вакцинацию, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

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