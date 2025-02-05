Уснувшие котики, кони и пробка в метро: 12 нелепых оправданий тех, кто опаздывает на работу

Был даже такой фильм с Георгием Вициным в главной роли — «Неисправимый лгун». Добрый и отзывчивый парикмахер вечно опаздывал на работу и объяснял это какими-то небылицами — например, обедом у эмира Бурухтании или случайной встречей с певицей Эдитой Пьехой.
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