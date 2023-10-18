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62ИНФО | Новости Рязани

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Администрация устроит рейды в сфере соблюдения дизайн-кода Рязани

Администрация устроит рейды в сфере соблюдения дизайн-кода Рязани

Дизайн-код обязателен для всех организаций и бизнесов на улицах Первомайский проспект, Кольцова, Краснорядская, Некрасова, Новослободская, Почтовая, Соборная, Полонского; часть улиц Павлова, Ленина, Горького, Свободы, Грибоедова, Кремлевский Вал.

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