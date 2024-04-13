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Дочери офицеров все закончились, теперь пошли "чеченцы"

Дочери офицеров все закончились, теперь пошли "чеченцы"

"Черный день в истории "Центрэнерго" Украина. ПАО"Центрэнерго". Управляет 3 тепловыми электростанциями: Трипольская ТЭС в Киевской области, г.

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Комментарии
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Лариса Фомичева
Раньше это надо было делать,а не спустя 2 года.Я вот был в Харькове в советское время.Там мощнейшие предприятия.Их можно окончательно раздолбить только тактическим ядерным оружием.Всё прочее восстановят,и достаточно быстро.
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10 час.
Roman Роман
Не надо было начинать войну с русским языком на Луганщине и в Донбассе,жили бы мирно и никакой СВО,а теперь получайте ответку по полной.Возомнили о себе ,как немцы при Гитлере,не нравилась им видишь ли Россия и кацапы.
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9 час.
Евгений МакЛауд
Ну так ясным языком было сказано, евреем зелебобой территория зачищается от хохлов, теперь тут будут жить евреи, сколько там в умань за последние месяцы из исраиловки приехало, уже под двести тысяч наверно подбирается.? Пока миром рулят иудейские глобальные проекты, будет литься кровь. В том числе и евреев.
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25 мин.

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