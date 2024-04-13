Дочери офицеров все закончились, теперь пошли "чеченцы"

Лариса Фомичева Раньше это надо было делать,а не спустя 2 года.Я вот был в Харькове в советское время.Там мощнейшие предприятия.Их можно окончательно раздолбить только тактическим ядерным оружием.Всё прочее восстановят,и достаточно быстро.

Roman Роман Не надо было начинать войну с русским языком на Луганщине и в Донбассе,жили бы мирно и никакой СВО,а теперь получайте ответку по полной.Возомнили о себе ,как немцы при Гитлере,не нравилась им видишь ли Россия и кацапы.