Этнический взрыв: Азербайджанцы России требуют извинений от Толстого за сравнение с мафией

Владимир Барышев

А как называть.бандитов, насильников и все эти прочие "понаехавшие" в Россию, отбросы, которые даже в самом Азербайджане видно не нужны ,а здесь считаются диаспорой, то есть представителями народа Азербайджана? Они что представляют реально ваш народ?