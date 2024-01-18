Avia.pro - Новости Союз азербайджанцев России выразил своё недовольство и требует официальных извинений от вице-спикера Госдумы России Петра Толстого за его высказывания, в которых он сравнил этнические диаспоры с криминальными структурами.
Этнический взрыв: Азербайджанцы России требуют извинений от Толстого за сравнение с мафией
Комментарии
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Владимир Барышев
А как называть.бандитов, насильников и все эти прочие "понаехавшие" в Россию, отбросы, которые даже в самом Азербайджане видно не нужны ,а здесь считаются диаспорой, то есть представителями народа Азербайджана? Они что представляют реально ваш народ?
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13 час.
Евгений Рудаков
Гнать азеров нах.... вместе с туркме и узбе хамами. Евг.Р.
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10 час.
Валентина смольникова
Всех домой, и полностью Толстой прав.
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9 час.
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