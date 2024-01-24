Коллекционер Олег Лещук: «Процесс коллекционирования похож на рыбную ловлю — многое строится на интуиции, на ощущении, что «клюет»

В конце прошлого года на карте коллекционеров России появилось новое имя — Олег Лещук. Успешный медиаменджер, более 30 лет работающий в сфере рекламы и медиабизнеса, собирал коллекцию на протяжении десятилетий и лишь сейчас решил показать ее зрителям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии