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Культуромания

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Коллекционер Олег Лещук: «Процесс коллекционирования похож на рыбную ловлю — многое строится на интуиции, на ощущении, что «клюет»

Коллекционер Олег Лещук: «Процесс коллекционирования похож на рыбную ловлю — многое строится на интуиции, на ощущении, что «клюет»

В конце прошлого года на карте коллекционеров России появилось новое имя — Олег Лещук. Успешный медиаменджер, более 30 лет работающий в сфере рекламы и медиабизнеса, собирал коллекцию на протяжении десятилетий и лишь сейчас решил показать ее зрителям.

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