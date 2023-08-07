В рамках рабочей поездки по районам и округам Поморья заместитель председателя правительства региона Дмитрий Рожин, депутат Архангельского областного Собрания Сергей Эммануилов и руководитель дорожного агентства «Архангельскавтодор» Владимир Шадрин провели проверку переправ и дорожной сети.
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