Сенатор США Сахин: Вашингтон заранее разместил военную помощь для Украины в ЕС

Сенатор-демократ от штата Нью-Гемпшир и член комитетов по международным отношениям и вооруженным силам Джин Сахин заявила, что Вашингтон до начала голосования о военной помощи Киеву разместил военную помощь для Украины на территории европейских стран.
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