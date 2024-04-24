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Сенатор США Сахин: Вашингтон заранее разместил военную помощь для Украины в ЕС

Сенатор США Сахин: Вашингтон заранее разместил военную помощь для Украины в ЕС

Сенатор-демократ от штата Нью-Гемпшир и член комитетов по международным отношениям и вооруженным силам Джин Сахин заявила, что Вашингтон до начала голосования о военной помощи Киеву разместил военную помощь для Украины на территории европейских стран.

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