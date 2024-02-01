Реалии Союза: как на самом деле жили люди в то «золотое» время СССР

Все правда... Моя тетя ездила в Москву, чтобы что нибудь купить. В Сибири люди жили лучше. Тогда анекдот ходил: кто-то попал в ГДР, там побывал в магазине, упал в обморок. Этому никто не удивлялся. Меньше визжите.

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fantatom

Насобирали поносных речей о годах подготовки к развалу страны, ничего не скажешь, постарались! А вопросом никто не задался отчего вдруг все пропало: мыло, обувь, масло...Вон брешут, что и ХЛЕБА не было!! Вывозили, отправляли, готовили недовольство- типа, ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! В 70 ,- е такого дефицита не было и вдруг-:нате!!