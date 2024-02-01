«В СССР люди были добрее», — говорят те, кто застал те времена даже ребенком. Впрочем, многие не очень-то горят желанием вернуться в тот самый быт и то самое общество.
Реалии Союза: как на самом деле жили люди в то «золотое» время СССР
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Все правда... Моя тетя ездила в Москву, чтобы что нибудь купить. В Сибири люди жили лучше. Тогда анекдот ходил: кто-то попал в ГДР, там побывал в магазине, упал в обморок. Этому никто не удивлялся. Меньше визжите.
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10 час.
ИФ
Ирина Федорова
Автор дура набитая, или мало битая..
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10 час.
f
fantatom
Насобирали поносных речей о годах подготовки к развалу страны, ничего не скажешь, постарались! А вопросом никто не задался отчего вдруг все пропало: мыло, обувь, масло...Вон брешут, что и ХЛЕБА не было!! Вывозили, отправляли, готовили недовольство- типа, ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! В 70 ,- е такого дефицита не было и вдруг-:нате!!
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10 час.
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