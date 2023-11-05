Не только от сорняков болит голова и спина у дачника – некоторые вполне культурные виды показывают себя не лучшим образом: ползут в разные стороны с грядки, захватывая территорию и заглушая соседей

Не только сорняки доставляют дачникам головную боль и боль в спине – некоторые вполне культурные виды проявляют себя не лучшим образом: расползаются в разные стороны от грядки, захватывают территорию и оглушают соседей.
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