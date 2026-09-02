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US Open. 2-й круг. Медведев сыграет с Горзны, Рублев – с Меридой, Бублик – с Маннарино, Алькарас встретится с Фариа, Шелтон – с Хуркачем, Циципас – с Харрисом

Даниил Медведев сыграет с Себастьяном Горзны во втором круге US Open. Андрей Рублев встретится с Даниэлем Меридой.

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