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Вулкан на острове Ла-Пальма продолжает разрушительную активность

Вулкан на острове Ла-Пальма продолжает разрушительную активность

Четыре центра выбросов вулкана Кумбре Вьеха на острове Ла-Пальма (Канарские острова, Испания) продолжают подпитывать различные потоки лавы, которых с момента начала извержения насчитывается до десяти, рассказали технический директор Специального плана гражданской защиты и чрезвычайной помощи при вулканической активности на Канарских островах (Pevolca) Мигель Анхель Моркуенде и глава сети наблюдения за вулканическими явлениями Национального географического института (IGN) Кармен Лопес на пресс-конференции, 24 октября сообщает EFE.

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