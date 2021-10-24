Вулкан на острове Ла-Пальма продолжает разрушительную активность

Четыре центра выбросов вулкана Кумбре Вьеха на острове Ла-Пальма (Канарские острова, Испания) продолжают подпитывать различные потоки лавы, которых с момента начала извержения насчитывается до десяти, рассказали технический директор Специального плана гражданской защиты и чрезвычайной помощи при вулканической активности на Канарских островах (Pevolca) Мигель Анхель Моркуенде и глава сети наблюдения за вулканическими явлениями Национального географического института (IGN) Кармен Лопес на пресс-конференции, 24 октября сообщает EFE.