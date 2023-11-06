В Пензе полицейские совместно с общественниками обсудили со студентами проблему экстремизма и радикализма

B рамках проводимого оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде» состоялась встреча сотрудников полиции со студентами 2-го курса Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий.
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