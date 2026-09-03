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Нижегородская правда

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92 тысячи рублей в среднем зарабатывали нижегородцы на предприятиях в 2025 году

92 тысячи рублей в среднем зарабатывали нижегородцы на предприятиях в 2025 году

По итогам прошлого года жители Нижегородской области в среднем зарабатывали 92,1 тыс. рублей. Речь идет о работниках крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, сообщается в докладе Минэкономразвития региона.

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