Кремний-углеродные батареи в смартфонах HONOR – уже реальность То, про что в пр...

Кремний-углеродные батареи в смартфонах HONOR – уже реальностьТо, про что в прошлом году сначала ходили слухи, а потом появлялись скупые диаграммы с презентации генерального директора HONOR Джорджа Джао, уже применяется в серийных смартфонах.
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