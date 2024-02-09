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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Кремний-углеродные батареи в смартфонах HONOR – уже реальность То, про что в пр...

Кремний-углеродные батареи в смартфонах HONOR – уже реальность То, про что в пр...

Кремний-углеродные батареи в смартфонах HONOR – уже реальностьТо, про что в прошлом году сначала ходили слухи, а потом появлялись скупые диаграммы с презентации генерального директора HONOR Джорджа Джао, уже применяется в серийных смартфонах.

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