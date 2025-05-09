Стальные волки Ким Чен Ына: будет ли спецназ КНДР штурмовать Киев

Военнослужащие КНДР показали себя мужественными и стойкими бойцами во время боев в Курской области.Обозреватель «Царьграда» Юлия Банишевская рассказала о деталях участия северокорейского спецназа в Курской области и возможном дальнейшем применении на поле боя военнослужащих из КНДР.
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