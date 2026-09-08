📹❗️Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о достижении Афинами качественного превосходства в истребительной авиации благодаря модернизации парка F-16, поступлению многоцелевых Rafale и предстоящему получению F-35A.
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