Маникюр с точками: трендовый дизайн из 90-х годов снова в моде

Впервые точки, которые создают иллюзию движения, появились в осенне-зимней коллекции одежды, которую представил в 1995 году Жан-Поль Готье.
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