Челябинский суд заново рассмотрит вопрос о карьере экс-замминистра Калмыкии

Центральный райсуд Челябинска заново рассмотрит вопрос о снятии запрета на работу в органах власти бывшему замминистру природных ресурсов и окружающей среды Республики Калмыкии Михаилу Строганову, осужденному за коррупцию.
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