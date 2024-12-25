«Мы здесь добровольно-принудительно»: волонтёры, очищающие от мазута пляж в Анапе, рассказали, как они там оказались

«Мы здесь добровольно-принудительно»: волонтёры, очищающие от мазута пляж в Анапе, рассказали, как они там оказалисьКорреспондент «Живой Кубани» Юлия Антонова отправилась на пляж в Анапе, чтобы своими глазами увидеть последствия экологической катастрофы, к которой привело крушение танкеров 15 декабря, когда в Чёрное море пролились несколько тысяч тонн нефти.