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Отремонтируют туалет в детсаду в Чите, который затапливало канализационными водами

Отремонтируют туалет в детсаду в Чите, который затапливало канализационными водами

Когда именно это произойдет, рассказали в комитете образования забайкальской столицы.Напомним, что в январе этого года в детсаду №7 в Агрогородке Опытный произошла коммунальная авария – прорвало канализацию и затопило туалет в одной из групп.

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