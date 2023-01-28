Отремонтируют туалет в детсаду в Чите, который затапливало канализационными водами

Когда именно это произойдет, рассказали в комитете образования забайкальской столицы.Напомним, что в январе этого года в детсаду №7 в Агрогородке Опытный произошла коммунальная авария – прорвало канализацию и затопило туалет в одной из групп.
Когда именно это произойдет, рассказали в комитете образования забайкальской столицы.Напомним, что в январе этого года в детсаду №7 в Агрогородке Опытный произошла коммунальная авария – прорвало канализацию и затопило туалет в одной из групп.
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